24Erzincanspor yönetiminden Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş’a ziyaret

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24Erzincanspor Yönetim Kurulu üyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karagül ve Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Çakmak, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’ı makamında ziyaret ederek 24 numaralı ve ismini taşıyan forma hediye etti.

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