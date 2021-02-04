Erzincan Barosundan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

Erzincan Barosunca ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilmek üzere 13 adet tablet, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlandı.

Tabletler, Baro Başkan Adem Aktürk tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e takdim edildi.

Baro Başkanı Aktürk, “Bu uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize desteğimizi, katkımızı sunma adına böyle bir çalışma içerisindeyiz. Bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın gençlerin eğitimine sağlanacak destektir. Bir öğrencimizin daha eğitime erişimini sağlamak çok kıymetli. Belki de o bir çocuğumuz memlekete en büyük hizmet edecek olan çocuğumuzdur. Eğer biz onu ihmal edersek telafisi mümkün olmayacak sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Erzincan Barosu olarak elimizden geldiğince bu güne kadar olduğu gibi bunda sonra da başta eğitin olmak üzere her türlü katkıyı sunmayı sürdüreceğiz. Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomiyi, ticareti, sosyal yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiren Covid19 salgının yaralarını ulusça birlikte sarmak için seferber olduk. Salgının bir an önce bitmesini, sağlıklı ve güzel günlere kavuşmayı diliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın tabletlerinden en iyi şekilde faydalanarak, önce ülkemize sonra dünyaya faydalı bireyler olmalarını temenni ediyorum.” dedi.

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