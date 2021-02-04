Erzincan’da 205 litre sahte alkol ele geçirildi

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Erzincan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde V.Y. ve H.Y. isimli şahıslara ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda; toplam 205 litre sahte/kaçak alkol ve 2 adet sahte/kaçak alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslara 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/18’e muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.” denildi.

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