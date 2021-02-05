Kaymakam Çelik, şehit ailesini ve yaşlıları ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Şehit Resul Bayracı’nın ailesiyle ilçedeki yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Çelik, Kâzımkarabekir mahallesinde ikamet eden şehit ailesini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik, “Şehit ailelerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun” ifadelerine yer vererek, şehitler için dua okudular.

Kaymakam Musa Kazım Çelik’in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirten şehit babası Ahmet Bayracı teşekkürlerini iletti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında da 72 yaşındaki Nevzat Genç ve ailesini ziyaret etti.

Mercan Beldesinde ikamet eden 72 yaşındaki Nevzat Genç ile sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, istek ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Çelik’in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Nevzat Genç, teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal eşlik etti.

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