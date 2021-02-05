Erzincan’da 33 adet yaban domuzunu avlayan 23 kişiye idari yaptırım uygulandı

Erzincan’da 33 adet yaban domuzunu kaçak olarak avlayan 23 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 30 Ocak’ta Erzincan’da kaçak avlanan 23 kişiye imtiyazda bulunulmadığını, idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Erzincan’da bir grubun kaçak avlandığı ve gruba herhangi bir yaptırım uygulanmadığı paylaşımlarının yer alması üzerine DKMP Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Erzincan’da yaban domuzu avı yapıldığına dair gelen ihbarın değerlendirildiği ve 23 kişiye yaptırım uygulandığı ifade edildi. DKMP Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Erzincan’da bir grubun kaçak avlandığı ve birileri tarafından ilgililerden bu kişilere işlem yapılmamasının istendiği şeklinde bazı paylaşımlarda bulunulmuştur. Söz konusu olayla ilgili DKMP Erzincan Şube Müdürlüğümüze 30 Ocak 2021 tarihli Üzümlü ilçesi Karacalar köyünde kaçak yaban domuzu avı yapıldığına dair bir ihbar gelmiş ve anında değerlendirmeye alınmıştır. Bahsi geçen olayla ilgili yapılan incelemelerde 33 adet yaban domuzunun vurulduğu tespit edilmiştir. Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde av organizasyonuna katıldığı tespit edilen 23 kişiye idari yaptırım uygulanmıştır. Netice itibarıyla kaçak avlanan şahıslarla ilgili herhangi bir imtiyazda bulunulmamış, aksine alınan ihbar gayet hızlı bir şekilde değerlendirilerek söz konusu şahıslara gerekli idari yaptırım uygulanmıştır.”

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