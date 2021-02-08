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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da soğuk hava

İHA

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkili oluyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum ve çevreleri aralıklı hafif kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
“Çığ uyarısı”
Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Erzurum ve Iğdır’da 3, Kars’ta 8, Ağrı’da 18, Erzincan’da 1, Ardahan’da 7 derece ölçüldü.

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