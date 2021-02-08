Operasyondaki Mehmetçik'ten karlı dağlarda Komando Marşı

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen “Eren3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonu sürerken, Mehmetçik Komando Marşı ile hainlere korku saldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzincan’ın Kemah kırsalı Munzur Dağları'nda İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından müteşekkil operasyonel timden oluşan güvenlik güçleri, “Eren3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonunu icra ediyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, karlı dağlarda Mehmetçiğin Komando Marşı'nı okumasını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Makas paylaşımına, “Aslan parçaları, aziz milletimiz için 7/24 nöbette. Kemah kırsalında terör örgütü mensuplarını inlerinde imha etmek için aslan parçası timlerimiz 'Eren3 Şehit J.Bnb.Yılmaz Tankül 21/06' operasyonunda. Allah (CC) Mehmetçiğimizi korusun” notunu düştü.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nca da sosyal medyada Mehmetçiğin el ele bir kare fotoğraf paylaşılarak, “El verir uzanırız mor siyah bulutlara” denildi.

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