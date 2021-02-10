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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İHA

Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Erzincan İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşti. Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme gibi çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar beş gün sürdü.
Toplantılarda alınan kararlar şöyle; Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2078 ada, 2 parsel 3000,12 m yüzölçümlü taşınmazın 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. ve 65. maddeleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin uygulanmasına ilişkin, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsisi ve Devri hakkındaki yönetmeliğin 12.maddesi gereğince İl Özel İdaresi adına tapu devrinin yapılmasına, söz konusu iş ve işlemleri yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu'na yetki verilmesine,
İl Özel İdaresine aktarılan malzemelerden 165 adet soyunma dolabı, 27 adet klasör dolabı, 15 adet etejer, 100 adet çalışma masası, 35 adet çalışma koltuğu, 25 adet misafir sandalyesi, 50 adet klimanın Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na verilmesine,
Erzincan Merkez ve İlçelerinde İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan, akarsularla kesişen köy yoları ve sulama kanalları üzerinde mevcut 22 Adet köprünün korkuluklarının zamanla çeşitli nedenlerle deforme olması, kırılması nedeniyle korumasız kalan köprülerin can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu ve oluşması muhtemel kazaların İl Özel İdaresinin sorumluluğuna binaen yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalınacağından, korkuluğu bulunmayan mevcut köprülere korkuluk yapımı işinin İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programına alınarak yapılmasına,
Üzümlü İlçesi, Karakaya Köyü 171 ada, 9 parsel numaralı taşınmazda, taşınmaz maliklerince plan müellifine hazırlatılan, söz konusu taşınmazın mevcut zemindeki fiili durum ile meri imar planındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla kadastro ve halihazır durumundaki yapılaşma dikkate alınarak yol ve ada sınır düzenlenmesinin yapılması nedeniyle Uygulama İmar planı Değişikliğinin onaylanması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
Tercan İlçesi Çadırkaya Beldesi, 12, 14, 16, 20, 21, 5109, 24, 4943, 4692, 4941, 5111, 5807, 4451, 4701, 134, 133, 130, 129, 4906, 125, 4658, 124, 4718, 271, 5583, 5795, 6974, 6959 parsel numaralı taşınmazların, söz konusu Çadırkaya Beldesi ile Çayırlı yolu arasında bağlantı sağlayan Doğalgaz İletişim A.Ş. tarafından yapılmış olan asfalt yol üzerinde kalan kısımlarının “yol” olarak ve elektrik direği alanlarının “direk yeri” olarak tescil edilmeleri amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (a) bendi gereğince İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Refahiye İlçesi Gökseki Köyü Afetzede Yerleşim Alanına ulaşımın sağlandığı mevcut imar yolunun % 17 ye varan yüksek eğimde olması sonucu ulaşımda sıkıntılar yaşanması, halihazırda 163 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinden geçmesi ve düşük eğimde olan ve Afetzede Yerleşim Alanına en kısa yoldan ulaşımın sağlanabileceği bir yola ihtiyaç duyulması nedeniyle, ekli kamulaştırma planında görüldüğü üzere, İlimiz Refahiye İlçesi Gökseki Köyü 136 ada, 812 ve 13 parsel numaralı taşınmazların yol olarak belirtilen kısımlarının, “yol” olarak tescil edilmeleri amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılmasına, kamulaştırma planına göre yolun yapılması sonrası yeni yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması işlemlerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (a) bendi gereğince İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programına alınarak yapılmasına,
Refahiye İlçesi Mülk Köyüne götürülmek amaçlı, Menteşe Membası isimli içme suyu tahsisinin yapılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Refahiye İlçesi Karasu Köyüne götürülmek amaçlı, Şaip Köyü 122 ada, 1 parselde bulunan Sarıkaya, Harkasan ve Büyükgöze Membaaları isimli içme suyu tahsisinin yapılmasına,
Üzümlü İlçesi Pınarlıkaya Köyü köy yolunun çok dik ve eğimli rampalardan oluştuğu, bu nedenle köye ulaşımda zorluklarla karşılaşıldığı, söz konusu yolda güzergah değişikliği yapılması durumunda mağduriyetin ortadan kalkacağı ve çalışma yapılacak bu yolda iyileştirme işlerinin de İl Özel İdaresi tarafından yapılması talebinin ilgili birim tarafından yerinde inceleme yapılarak yapılmasına,
Üzümlü İlçesi Sınırlı Sorumlu Kooperatifi Başkanlığının çiftçilerin sulama maliyetlerini azaltmak için GES proje çalışması yaptığı, söz konusu projenin gerçekleşmesi için Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Bayırbağ Köyü 175 ada, 107 ve 108 nolu parsellerin Üzümlü İlçesi Sınırlı Sorumlu Kooperatifi Başkanlığına 5 yıl süre ile kiraya verilmesi hakkında ilgili kurum görüşleri alındıktan sonra uygun görülmesi halinde söz konusu yerin kiraya verilmesi için İdare tarafından İl Encümenine teklif edilerek gündeme alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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