Tercan’da kadınlara yönelik açılması planlanan kurslarla ilgili bir toplandı düzenlendi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kadınlara yönelik açılması planlanan kurslarla ilgili bir toplandı düzenlendi.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş’in ve usta öğreticilerin katılımıyla Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kadınların sosyal hayata daha etkin katılım sağlaması için açılması planlanan kurslarla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda Kaymakam Musa Kazım Çelik, “Ekonomide ve sosyal yaşamda kalkınmanın sağlanabilmesi, ilçemizdeki nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile sağlanacağından açılacak olan kurslar bu yönden önem arz etmektedir.” dedi.

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