Üzümlü protokolü ve hâkim, savcılardan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Üzümlü protokolü ve hâkim, savcılar Tercan Kaymakam Musa Kazım Çelik’e ziyarette bulundu.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve Erzincan İl Göç İdaresi Müdür vekili Kasım Kağan Özlok, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik nazik ziyaretlerinden dolayı Üzümlü protokolüne teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Çayırlı Adliyesinden Hâkim Ensar Seyhan ve Savcı Onur Doğan, Tercan Adliyesinden Savcılar Aykut Kalkan ve Mehmet Tahir Taşdemir, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Kaymakamı Musa Kazım Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı hâkim, savcı ve avukatlara teşekkürlerini iletti.

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