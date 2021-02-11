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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı

İHA

Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Tanoğlu mesajında “Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 13 Şubat, Erzincanlıların kurtuluş mücadelesinde destan yazarak milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği gündür. Vatanımızın kahraman evlatları yokluk içinde zor şartlarda yaşlısıyla genciyle topyekûn, üstüne bastığımız bu toprakları vatan yapmış, al yıldızlı bayrağımızın ebediyete kadar semalardan indirilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Bize miras bırakılan bu aziz vatanın bekası ve selameti için bugünün önemini idrak etmek zorundayız.
Unutmayalım ki bizler bu topraklarda millet olduk. Savaştık, direndik. İlimizi, beldemizi, vatanımızı düşman işgalinden koruduk. Dünyada hangi ülke vardır ki bizim kadar kurtuluş günü olsun! Bu coğrafya tarih boyunca şer güçlerin hesap yaptığı, kirli ittifaklar kurduğu yer olmuştur. Hamdolsun ki hamiyetli vatan evlatları sayesinde zalimlere boyun eğmedik. Bundan sonra da kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bu topraklar bize ecdadımızın emanetidir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Çünkü bizim tarihi sorumluluklarımız var. Mazlumun, mağdurun, garibin, kimsesizin yanında olmak için 13 Şubat şuurunu hep diri tutacağız.
Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kazım Karabekir, Halit Paşa ve silah arkadaşlarının, bedelini bir kere daha kanlarıyla ödeyerek bu toprakları vatan kılan ölümsüz şehitlerimizin önünde saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun. Tüm hemşerilerimizin Kurtuluş Bayramını kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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