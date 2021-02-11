Baro Başkanı Aktürk’ten 13 Şubat mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Adem Aktürk mesajında, “Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamaktayız. Şehrimiz, Birinci Dünya Savaşında Ruslar tarafından işgal edilmiş, işgal güçleri ve ermeni çeteleri tarafından savunmasız halkımıza zulüm ve işkenceler yapılmıştır. 13 Şubat 1918 tarihi, Erzincanlıların istiklal mücadelesinde destan yazarak milletin azim ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği kurtuluş gündür. Asırlardır al bayrağın gölgesinde yaşadığımız bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır. Vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Ecdadımızın; 103 yıl önce düşman işgalinden temizleyerek bize emanet bıraktığı, şehit kanıyla boyanmış bu toprakların değerini bilip bugün de geçmişten aldığımız güçle istiklalimizi muhafaza etmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız.

Bu günlerimiz, bizlerin birliği ve beraberliği için vesile olmalıdır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; güzel Erzincan’ımızı bizlere bahşeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Erzincanlı hemşerilerimizin 13 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.” dedi.

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