AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları’nda Kayser güven tazeledi

Erzincan’da AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Ömer Faruk Kayser yeniden başkan seçildi.

Erzincan’da bir tesiste yapılan kongreye AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti genel merkez gençlik kolları yöneticileri, il ve ilçe kadın kolları başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları, ilçe belediye başkanları, yönetimleri ile çok sayıda partili katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletilmesinin ardından konuşma yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Kayser, "Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim ve teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, partimizin kuruluşunun 20. yıl dönümünde yaklaşık çeyrek asra dayanan bu kutlu yürüyüş ile aynı coşku, aynı heyecan ve inanç ile yolumuza devam ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu bu hareket sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamansa Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya girişinde ki ruh ve heyecan, Fatih’in İstanbul’u fethederken ortaya koyduğu azim ve imanın tezahürü, Yavuz Sultan Selim’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ın gönül coğrafyamızı uçlara taşıdığı değerler ile asırlardır gönül gönüle yoldaş olmuş bu kadim toprakların her ferdi, halkı ve hakkaniyeti ve hürriyeti kendine vizyon edinmiş ve geleceğe kararlıkla yürüyen aziz milleti dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu kutlu yolda yürümeye devam edecektir.Bugün özellikle ülkemizin refahı için icra edilmiş örneğin; ulaşımda duble yollar, hava limanları, köprüler, hızlı tren ağları, sağlıkta unutulmayacak şehir hastaneleri, Savunma sanayisinde İHA’lar, SİHA’lar ile kendi uydusu ile ve diğer tüm alanlarda saymakla bitiremeyeceğimiz, partimizin ülkemize sağladığı bu hizmetlerin sürekliliği ve devamlılığı ileri boyutta ki kararlılığımızla takipçisi ve uygulayıcısı olmaya devam edeceğiz.” dedi. Kendilerinin tarihten ve tarihi şahsiyetlerden örnek alarak yola devam ettiklerini belirten Kayser “Bizlerin önek alacağı öncü şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetler; irfanıyla, hikmetiyle Anadolu’nun ve Balkanların Türkleştirilmesini sağlayan Ahmet Yesevi’dir. Eline, beline ve diline sahip ol öğretisi ile mühür vuran Hacı Bektaş Veli’dir. Gönüllere irfan pınarı akıtan aşk eri Mevlana’dır. Selimiye Camisi’de dâhil, Kudüs şehrinin etrafını korumak için yaptığı surlar ile ortaya çıkan birçok eser bırakan Mimar Sinan’dır. Modern tıbbın temelini oluşturan İbni Sina’dır ve Türkçe’nin güzelliği ve derinliği ile asırlardır şiirleri ile her mecraya mühür vuran Yunus Emre’dir ve çağlar aşan onları Erzincan’ımızda gönül erleri Terzibaba’dır, Piri Sami’dir.” diye konuştu.

Ardından konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, “Köy köy, mahalle mahalle, apartman apartman ziyaretlere katılıp, bayrak asan, oy isteyen, dik durmak gerektiği zaman, elif gibi dimdik duran, ama dikleşmeyen, bu davaya hizmet eden siz gençlerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kongrelerimiz ile birlikte girilen bu yeni dönemde, 2023 hedeflerine Erzincan’da yeni yönetimlerle emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongreler neticesinde, seçilen teşkilatlarla birlikte 2023 seçimlerine tazelenerek ve güçlenerek gideceğiz. Bu dönemde AK Parti kadrolarımıza yani bizlere büyük bir görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımız her katıldığı platformda anlatıyor. AK Parti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderi birliktedir. AK Parti'nin yürüyüşü, hedefleri akamete uğrarsa, inanın hem Türkiye'nin hem Anadolu'nun hem de bizlere umudunu bağlamış tüm mazlumların duası akamete uğrar. Onun için bu dualara, bu gönüllere, bu zihinlere, biz sahadaki çalışmalarımızla, ete kemiğe bürüneceğiz.” dedi.

Gençliğin önemine vurgu yapan Şireci, ”AK Gençlik olarak, siz kıymetli kardeşlerimiz ülkemizin geleceğinin temel taşlarını oluşturuyorsunuz. Bu noktada sizlerin fikirleri düşünceleri bizler için çok önemlidir. Eski Türkiye’nin imkânsız gençleriyle değil yeni Türkiye’nin desteklenen imkân verilen gençleriyle bu yolda başarıya hep birlikte koşacağız. Görülmeyenleri göstereceğiz. Doğruları söylemekten doğru adımları atmaktan geri durmayacağız. Siz gençlerimizle AK Partimizin tüm kadrolarıyla inandığımız yolda durmadan yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut Başkan Ömer Faruk Kayser yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na seçildi.

