Acil numaralar “112” çatısı altında birleşiyor

Erzincan'da acil çağrı numaraları 112 çatısı altında birleşiyor.

Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının (155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar, 122 AFAD) tek numara “112” altında toplanması ve vatandaşların ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası olarak “112”yi bilmeleri ve kullanmaları amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde 81 ilde Acil Çağrı Merkezleri kurulması çalışmaları devam etmekte. Gelinen aşamada Erzincan’ın da de içerisinde bulunduğu toplam 61 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri İçişleri Bakanlığınca faaliyete alınmış olup, diğer illerin devreye alınması için çalışmalar devam etmekte.

Erzincan’da, Fatih Mahallesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası, vatandaşlarımızın olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 25 Kasım 2020 tarihinde; 112 Sıhhi İmdat, 156 Jandarma İmdat, 110 Yangın İhbar ve 177 Orman Yangın İhbar hatlarının devreye alınması ile faaliyete geçmiştir. İlgili birim personelleri ile birlikte toplam 71 personel ile 7 gün 24 saat sürekli erişim esasına göre ilimize hizmet vermektedir. 155 Polis İmdat ve 122 AFAD acil hatlarının devreye alınması için çalışmalar tamamlanmış olup, İçişleri Bakanlığı tarafından devreye alınması beklenmektedir.

Gelinen süreçte, Erzincan’da 25 Kasım 2020 tarihinden bugüne kadar olan zaman diliminde toplam 49 bin 451 adet çağrıya cevap verildiği belirtildi.

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