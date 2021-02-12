Başkan Aksun’dan esnaf ziyareti

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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Karaağaç mahallesindeki esnaflara ziyarette bulundu.

Başkan Aksun ziyaretleri esnasında belediye çalışmalarını vatandaşlara anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi.

MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne, Belediye Meclis Üyeleri İlhan Akpınar, Selami Mayda ve Levent Baydaş’da Başkan Aksun’a ziyaretlerde eşlik etti.

Ziyaret edilen esnaflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Aksun’a Erzincan’a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

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