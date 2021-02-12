Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle kurtuluş mücadelesinde şahadet şerbeti içmiş şehitler için Terzibaba Camisinde Cuma namazı akabinde mevlid okutuldu.
Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Müftülüğünce Terzibaba Camisinde organize edilen mevlid programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, önceki dönem Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Cuma Namazının ardından Kur'ânı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlidi şerif okunarak, tüm şehitlerimiz için dualar edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.