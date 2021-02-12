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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den esnaf ve STK ziyareti

İHA

AK Parti’den esnaf ve STK ziyareti

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, parti yöneticileriyle birlikte kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) yoğun çalışmaların ardından arda kalan zamandaki boşluğun çoğunluğunu memleketi Erzincan’da geçirerek hemşehrileriyle bir araya gelen AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, bugün de bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Beraberindeki AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Buğday Meydanı’ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Karaman, hayırlı işler dileyerek sohbet etti.
Esnafın taleplerini azami şekilde çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, “El birliğiyle bu korona virüs salgınının da üstesinden geleceğiz. Bu pandemi süreci bütün dünyada problem, dolayısıyla ülkemizi de etkiliyor. Gördüğümüz şu ki Erzincan esnafı bizimle birlikte bizde Erzincan esnafıyla birlikteyiz. AK Parti hükümeti olarak her daim esnafımızın yanındayız. Ne dertleri varsa gidermeye çalışıyoruz. Erzincan'da esnafımıza Allah kolaylık versin, hepimize Allah kolaylık versin. Bu pandemi sürecinde hepimiz de zarar gördük yıprandık ama el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Esnafıma yönelik destekler de devam ediyor. Bu süreçte sıkıntı çekmelerine rağmen her zaman biz devletimizin yanında yer alırız, devletimiz var olsun diyerekten çok güzel devletçilik örneği sergileyen Erzincan'daki bütün esnaflarımıza saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
Milletvekili Süleyman Karaman ve yönetim kurulu üyeleri esnaf ziyaretinin ardından Memur Sen’e bağlı sendika başkanları ile bir araya geldi.
Ziyarette Milletvekili Karaman, Memur Sen Başkanı Nebi Gül ve bağlı sendika başkanlarıyla şehir gündemine ilişkin konularda görüş alış verişinde bulunarak çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
Memur Sen Başkanı Nebi Gül’de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kısa bir süre önce yapılan kongreyle yeniden AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Cavit Şireci’yi tebrik ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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