Binali Yıldırım: “Anadolu’nun Doğu’ya açılan kapısı Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Yıldırım, “Birinci Dünya Savaşının ikinci yarısında Rus ordusunun işgal ettiği ve Ekim 1917 devrimi sonrasında çekilirken Ermeni çetecilere bıraktığı Erzincan’ın kurtuluşunun 103’üncü yılındayız. Kutlu olsun.

Anadolu’nun Doğu’ya açılan kapısı olan Erzincan, 1 yıl 7 ay 3 gün süreyle insaf ve merhametten yoksun Ermeni çetecilerin vahşice gerçekleştirdikleri yağma ve katliamlarına maruz kalmıştır. Şark fatihi Kazım Karabekir Paşa komutasındaki kahraman ordumuz tarafından izzetine, iffetine tasallut eden katiller sürüsünün vahşetinden kurtarılan Erzincan, o günden itibaren aziz vatanımızın hür ve müstakil bir şehri olmuştur.

Mondros Mütarekesi henüz imzalanmadan ve Anadolu’da istiklal mücadelesi başlamadan Erzincan’ın kurtarılması, Doğu sınırlarımızı bağımsızlaştırmanın da önünü açmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Millî Mücadele’yi kuvvetli bir şekilde desteklemenin de yolunu açmıştır.

Bu vesileyle Anadolu’nun Doğu’ya açılan kapısı Erzincan vilayetimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını bir kez daha kutluyor; dedelerimizin, ninelerimizin maruz kaldıkları acılara aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin ebediyete kadar maruz kalmamalarını niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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