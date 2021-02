Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümünü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu

13 Şubat Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümünü programları kapsamında Erzincan Belediye Sarayı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Düzenlenen törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın kutlama mesajları okundu.

Ardından günün anlam ve önemine binaen konuşmayı yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Sultan Alparslan’ın armağanı, Mengücek Gazi'nin yurdu, milli mücadele yiğitlerinin şehri Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne şahitlik etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, birçok medeniyete beşiklik etmiş olan bu kadim şehir, bizlere atalarımızın en kutlu mirasıdır. Bu miras dünya tarihinin en kanlı savaşı esnasında işgale uğramış olsa da yüce Türk milletinin evlatlarının şehrimizde ve tüm yurtta göstermiş olduğu üstün mücadelesi ve bağımsızlık ülküsü sayesinde gereğini yapmış ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalanmasını sağlamıştır. Bizler zalime Yavuz’ca, mazluma Yunus’ça davranan Yesevi dergâhının Alperenleriyiz. Tüm Cihan bilmeli ki Türk milleti asla ülküsünden vazgeçmeyecek, bağımsızlığından ödün vermeyecek her daim güçlü ve onurlu bir millet olarak yaşamaya devam edecektir. Bu topraklarda gözü olanlar, gafletimizden faydalanıp özümüzü, tarihimizi unuttuğumuz da, ilimden, bilimden uzaklaştığımızda, bağımsızlığımıza kastetmekten geri durmayacaktır. Anadolu coğrafyasında vatan uğruna can vermiş şanlı ecdadımıza yaraşır neferler olup çocuklarımıza, torunlarımıza bu toprakları göklerde nazlı nazlı dalgalanan Albayrağ’ımız ile teslim edeceğiz. Bundan 103 yıl önce Ergenekon'da atılan bağımsızlık şuuru tohumları yeniden filiz verdi. Samsun’da yakılan hürriyet meşalesi Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta, Anadolu’nun her karışında tutuştu. Gönderde bayrağı, semada ezanı dinmeyen bir ulusun evlatları olarak kalabilmek için kınalı kuzularımız, dedelerimiz, ninelerimiz kanlarını canlarını feda ettiler. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden vatan evlatlarına yüce Allah’tan güç kuvvet diliyorum. Tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.

Erzincan Belediye Sarayı önünde gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ve Gaziler Derneği üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve askeri birlikler katıldı.

