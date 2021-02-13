Kaza sonrası yere saçılan ekmeklere basılmaması için duyarlı polis memuru süpürdü

Erzincan da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası arabanın bagajından yola savrulan ekmekleri olay yerine gelen polis memuru süpürdü.

Erzincan merkezde Fatih Mahallesi 704 sokakta iki aracın karıştığı trafik kazasında 24 DN 916 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ali Demirdöğen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 24 AAB 863 plakalı otomobil ve 24 DN 916 plakalı otomobilin karıştığı kazada ters dönen araçta yaralanan Mehmet Ali Demirdöğen kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada ters dönen otomobilin deposundan dökülen benzin nedeni ile kaza yerine 110 itfaiye ekipleri çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan trafik polisleri vatandaşların benzin sızdıran araca yaklaşmamaları için uyardı. Çekici yardımı ile kaldırılan araç kaza yerinden götürülürken otomobil sürücüsü Mehmet Ali Demirdöğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada gerekli notlarını aldıktan sonra, ters dönen otomobilden dökülen ekmekleri gören Erzincan Trafik Şube Müdürlüğünde görevli trafik polis memuru duyarlılık göstererek bir evin bahçesinden aldığı süpürge ile yola saçılan ekmeklerin üzerine basılmaması için süpürerek bir kenara topladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.