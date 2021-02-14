Erzincan ve Erzurum’da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan ve Erzurum’da kuvvetli rüzgar bekleniyor

İHA

Erzincan ve Erzurum’da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum’un orta ve kuzey kesimlerinin aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği kaydedildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetlice (3050 km/sa.) esmesi bekleniyor.
“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”
Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgâr (3050 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Iğdır’da 4, Erzincan’da 1, Erzurum ve Kars’ta eksi 1, Ağrı ve Ardahan’da eksi 3 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aksun Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Başkan Aksun Covid-19 aşısı oldu
Kaza sonrası yere saçılan ekmeklere basılmaması için duyarlı polis memuru süpürdü
YEREL HABERLER Kaza sonrası yere saçılan ekmeklere basılmaması için ...
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümünü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü ...
Kemaliye'nin UNESCO adaylığı için ilk adım; sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Kemaliye'nin UNESCO adaylığı için ilk adım; sözleşme ...
Binali Yıldırım: “Anadolu’nun Doğu’ya açılan kapısı Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “Anadolu’nun Doğu’ya açılan kapısı ...
Belediyeden esnafa bayrak hediyesi
YEREL HABERLER Belediyeden esnafa bayrak hediyesi
AK Parti’den esnaf ve STK ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti’den esnaf ve STK ziyareti
Refahiye’de okul öncesi ve temel eğitimin tüm kademelerinde yüz yüze eğitim başlıyor
YEREL HABERLER Refahiye’de okul öncesi ve temel eğitimin tüm ...
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ...
Alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı
Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü
YEREL HABERLER Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan ...
Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor
Başkan Aksun’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aksun’dan esnaf ziyareti
Acil numaralar “112” çatısı altında birleşiyor
YEREL HABERLER Acil numaralar “112” çatısı altında birleşiyor
AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları’nda Kayser güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları’nda Kayser güven ...