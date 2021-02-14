Şehit Aileleri Koruma Derneği’nden “0” atık projesi

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği, Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan kampanya doğrultusunda Erzincan için de “0” sıfır atık projesini hayata geçirdi.

ROPA tekstil ile anlaşma imzalayan Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, ülkede kimsenin dikkate almadığı tekstil atıklarının tekrar ekonomiye döndürülmesi için başlattıkları çalışmaya Erzincanlılardan destek istedi.

Eski ve giyilmiş eşya, nevresim, yatak, yorgan, yastık kılıfı, ayakkabı ve okul çantası gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünleri kapsayan sıfır atık projesiyle Erzincan ve bölge illerinde tekstil anlamında birçok çalışma yapacaklarını belirten Abdülkadir Zengin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsayacak olan çalışmalara Erzincan’dan start verileceğini söyledi. Abdülkadir Zengin bu proje ile şehrin değişik noktalarında tekstil atığı toplama kumbaraları yerleştirileceğini belirtti.

Erzincan Valiliği’nin ve Erzincan Belediyesi Belediye Meclisinin onayı ile tekstil atığı konumlandırılma noktalarının belirleneceğini belirten Zengin, nisan ayından itibaren bu konuda Erzincan’da ki faaliyetin başlayacağını söyledi.

“Tekstil atığı, çöpe değil kumbaraya”

Atık tekstil dönüşümünün ülkenin çöp dağlarının eritilmesi noktasında büyük çaba ve gelişme sağlanmasına sebep olacağını belirten Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Zengin, tüm kullanılmayan tekstil ve tekstil bazlı ürünlerin geri dönüştürülmesi için toplanması noktasında Erzincanlılardan destek istedi.

Zengin: “Bundan sonra kullanılmayan, tekstil ürünleri ayakkabılar, montlar çöp yerine şehirde oluşturulacak tekstil ürünleri toplama kumbaralarına bırakılmalıdır. Bu atıkları ayrıştırıp tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız. Benim eskilerimle ne olacak diye düşünmeyin. Herkesin eski kumaşlarına, nevresim, yorgan kılıflarına, eski elbise, kullanılmayan ayakkabılar gibi tekstil bazlı ürünlerine tekrar ekonomiye kazandırmak üzere talibiz.

Bu projemizde bize destek veren Erzincan Valimiz Mehmet Makas'a, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a ve Erzincan Belediye Meclisinin değerli üyelerine Erzincan Şehit Aileleri adına teşekkür ederim.” dedi.

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