Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 13 Şubat 2012 tarihinde Şırnak'ın Besta bölgesinde terör örgütü PKK mensupları ile girdikleri çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Murat Bayram'ın ailesini ziyaret ettiler.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde ikamet eden anne Emiş Bayram ve baba İsmail Bayram ile görüşen Makas çifti ailenin istek ve sorunlarını dinlediler.

Ziyaret kapsamında başta şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Murat Bayram olmak üzere tüm şehitler için dua eden Makas çifti, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ettiler.

Ziyarette Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas'a, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Altınbaşak Belde Belediye Başkanı Haydar Polat ve Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.