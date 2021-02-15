Tercan ve İliç’te Covid-19 denetimleri devam etti

Erzincan’ın Tercan ve İliç ilçelerinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Tercan ve İliç ilçe merkezleri ile bağlı beldelerde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” bilinciyle yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetim yapıldı.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan kişilerin muafiyet gereklerine uygun hareket edip etmedikleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince kapalı olması gereken iş yerlerinin bu zorunluluğa riayet edip etmedikleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince belirli saatler içerisinde faaliyette bulunması gereken iş yerlerinde çalışma sürelerine riayet edilip edilmediği, bu iş yerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konularında denetimler yapıldı.

Ayrıca, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kontrolü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hakkında salgın denetim ekiplerince vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunuldu.

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