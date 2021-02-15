Kaymakam Çelik, dikiş nakış kursunda incelemede bulundu

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Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, eşi Sabah Çelik’le beraber İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dikiş nakış kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Çelik, kursiyerler tarafından hazırlanan ve el işi göz nuru olan ürünleri inceleyerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı. Onlarla sohbet eden Çelik çifti, kursa katılıp başarıyla devam eden kursiyerleri tebrik ederek, buradan öğrendiklerini yaşamlarına ve ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde devam ettirmeleri gerektiğini belirttiler.

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