Validen esnaf ziyareti

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Erzincan Valisi Mehmet Makas, eski sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Makas, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Eski sanayi sitesi esnafına gerçekleştirdiği ziyarette, bazı esnafların iş yerlerini ziyaret ederek iş durumu hakkında bilgi alıp taleplerini dinledi.

Pandemiden dolayı yaşanan zor süreçte üreterek, ekonomiye katkı sağlayan esnafları tebrik eden Vali Makas, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Bölge esnafları, işyerlerinde Vali Mehmet Makas’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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