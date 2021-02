Milli Eğitim Müdürü Gün’den 2020- 2021 eğitim - öğretim yılı ikinci dönem mesajı

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 20202021 eğitimöğretim yılı ikinci dönemin başlaması üzerine bir mesaj yayımladı.

Gün mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2020 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine üç haftalık bir aradan sonra başlamanın heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. İlimiz genelinde köy okulları, seyrek nüfuslu yerleşim yerleri, (ililçe hıfzıssıhha kararı ile belirlenen yerler) ilkokullar ve ortaokullarında, tüm resmî ve özel okulöncesi anaokullarımızda ve özel eğitim anaokullarımızda yüz yüze eğitim, diğerlerinde ise uzaktan eğitimi sürdüreceğiz.

Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ve 2023 vizyonu rehberliğinde sürdürdüğümüz eğitim ve öğretimin ilimizdeki olumlu yansımalarının bu dönem de artarak devam etmesi için tecrübeli maarif kadromuza, ilgili ve özverili velilerimize güveniyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının çocuklarımızın eğitimini aksatmaması için her bir insanımızın üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Zira geç kalmış hiçbir yağmur kurumuş çiçeklere hayat veremez. Çocuklarımızın geleceklerinin aydınlık olması, hayallerinin solmaması için bu kritik dönemden güçlenerek çıkmak en önemli hedefimiz olmalıdır.

Öğretmenler olarak biz biliriz ki her eğitim döneminin başında ilk günkü heyecanımızı bize yaşatan öğrencilerimizin gözlerinde gördüğümüz o saf ve temiz öğrenme isteğidir. Tüm meslektaşlarımın özellikle bu salgın döneminde sorumluluklarının iki kat arttığını bilmelerini, daha özverili, daha sabırlı, daha ilgili bir şekilde çocuklarımızı çağın bilgileriyle, evrensel değerlerle buluşturmalarını bekliyoruz.

Sevgili öğrenciler, unutmayalım ki insanın yaşam çizgisini inandığı değerler belirler. Her zaman iyinin, güzelin, faydalının peşinde koşacağız. Milletimize sadakatle, bayrak ve vatan sevgisiyle büyüyecek, ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Şu an size düşen görev, bu hedefler doğrultusunda çalışmak, üretmek ve dünyayla bütünleşmek olmalıdır. Bunun sağlanması için bizler her imkânı sizler için seferber ettik. İnanıyorum ki şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında ileride büyük işler başaracaksınız. Değerlerimizin, kutsiyetlerimizin, zenginliklerimizin farkında olarak yetişeceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2020 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğretmen, veli ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.