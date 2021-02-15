İlçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu

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Erzincan’ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Refahiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aç kaldıkları anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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