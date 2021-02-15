Ahmet Tanoğlu: "Hain terör örgütü emellerine ulaşamayacak"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, ”Terör örgütü PKK tarafından alı konulan 13 asker ve polisimiz haince şehit edilmiştir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Tanoğlu açıklamasında; “Vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyen hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Terör ülkemizde maalesef çirkin yüzünü bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Öncelikle bu alçakça saldırıda hayatını kaybeden 13 asker ve polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin huzurunu kaçırmak için hain emellerini bir bir uygulamaya çalışan alçak terör odaklarının da akıttıkları kanda boğulmaları ve terör olaylarının artık son bulması temennisiyle, bütün ulusumuzun başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.