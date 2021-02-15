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Erzincan’da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA

Erzincan’da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Erzincan’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Camii Kebir Camisinde düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından tüm şehitlerimiz için dua edildi.

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