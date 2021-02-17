Erzincan'da okullara kar tatili

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Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA) ERZİNCAN genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde eğitime 17 Şabat 2021 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-02-17 07:34:47



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