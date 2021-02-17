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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Makas, Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

İHA

Vali Makas, Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile ilimizin güzide ilçelerinden biri olan Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu anlamlı gün vesilesiyle Kurtuluş Savaşımızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ilimizin, ilçemizin ve Doğu Anadolu’da pek çok yerin düşman işgalinden kurtarılmasında önemli görevler yapan Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz.
Yöremizin vefakâr ve sabırlı insanları tüm zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen umutlarını hiçbir zaman yitirmemiş ilçelerine, şehirlerine ve ülkelerine sahip çıkmışlardır. Bu topraklarda yokluklar içinde yazılan kurtuluş destanını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada büyük bir gururla kutlamaya devam edeceğiz.
Bu cennet topraklar bize ecdadımızın emanetidir. Bize miras bırakılan vatanımızın her karış toprağında şehitlerimizin kanının olduğunun idrakinde olup, atalarımızın mirasına sonsuza dek sahip çıkacağız. Şanlı ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin zihinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşedip, gençliğimize o mücadele ruhunu aşılamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Tercanlı tüm hemşehrilerimin 17 Şubat kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyor, bütün hemşehrilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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