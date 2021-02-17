Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor, 359 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı. 359 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan kent merkezinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi. Kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor. Kar ve tipiden dolayı Erzincan genelinde kapanan 359 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta, zaman zaman Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde fırtına şeklinde (7090 km/sa.) esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bugün öğle saatlerine kadar Erzurum’un güney kesimleri ile Erzincan’ın orta ve doğusunda yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (7090 km/sa.) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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