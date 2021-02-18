Köydeki hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte hastaneye ulaştırıldı



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Melek Ciboğlu (65), İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Refahiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniyurt köyünde yaşayan Melek Ciboğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle, sağlık görevlilerinin köye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Ciboğlu'nun evine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ciboğlu patetli ambulansla hastane kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-02-18 09:58:29



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