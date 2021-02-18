Yolda kalanlara güvenlik güçlerinden çorba ikramı

13 şehidin katili işte o alçak!

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ErzincanSivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlara asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

ErzincanSivas kara yolunun Kızıldağ mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda sürücü araçlarıyla ilerleyemeyince yolda mahsur kaldı. Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu. Mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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