Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

İHA

Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

Erzincan’da korona virüs (Covid19) salgınına karşın yoğun çaba gösteren vefakâr sağlıkçılar bir yandan da karlı yolları aşarak hastalara şifa kaynağı oluyorlar.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Refahiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniyurt köyünde yaşayan bir vatandaş, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle, sağlık görevlilerinin köye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin ilk müdahalesinin ardından hasta paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının ...
Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini ...
Erzincan’da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da Covid-19 denetimi
Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun”
YEREL HABERLER Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü ...
Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı
Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Gara şehitleri için helva dağıtıldı
Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan´da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
YEREL HABERLER Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan´da ...
Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da 79 köy yolu ulaşıma kapalı
Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir ...
Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi
YEREL HABERLER Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem ...
Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Makas çiftinden şehit ailesine ziyaret
Terzibaba Cami'nde Regaip Kandili coşkusu
YEREL HABERLER Terzibaba Cami'nde Regaip Kandili coşkusu
Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap ...
Girlevik Şelalesi, buz tuttu
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesi, buz tuttu
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: “Günah ve hatalarımızla yüzleşelim”
YEREL HABERLER Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: “Günah ve ...
Kaymakam Arslantürk’ten şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Arslantürk’ten şehit ailesine ziyaret
Yolda kalanlara güvenlik güçlerinden çorba ikramı
YEREL HABERLER Yolda kalanlara güvenlik güçlerinden çorba ikramı
Köydeki hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Köydeki hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte ...
Erzincan’da karın tadını çocuklar çıkardı
YEREL HABERLER Erzincan’da karın tadını çocuklar çıkardı
5 saatlik çalışmayla kardan kapanan yol açılarak hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
YEREL HABERLER 5 saatlik çalışmayla kardan kapanan yol açılarak ...
Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü etkinlikleri
YEREL HABERLER Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ...
Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümünü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Tercan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl ...
Baro Başkanı Aktürk’ten Regaib Kandili mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk’ten Regaib Kandili mesajı
Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor, 359 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor, 359 köy yolu ...