Ergan Kayak Merkezi için Covid- 19 tedbirleri kapsamında yeni karar

Erzincan’da bulunan Ergan Kayak Merkezi için korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereği, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanarak yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

“1 Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde ilimiz Ergan Kayak Merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından izin verilen resmi spor müsabakalarına katılacak lisanslı sporcular dışında lisans almış olsa da aynı müdürlükçe belirlenen listede kaydı bulunan sporcu ve antrenörler ile görevlendirme belgesi bulunanlar dışında hiç kimseye kayak merkezimize giriş izni verilmemesine, ayrıca 0104 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararımızda belirtilen misafirlerden ilimiz de otellerde yatılı konaklayan ve bunu belgelendirenler dışında kayak merkezimize girişlerin tamamen kısıtlanmasına.

2 İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarımıza örnek olacak şekilde başta temizlik maske ve mesafe olmak üzere tüm salgın tedbirlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına devam edilmesi ile tüm sıralı sorumlu birim amirlerince tedbirlerin sıkı şekilde takip edilerek aksaklıklara mahal verilmemesine.

3 İlimiz genelinde denetimlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Salgın Kontrol Timlerinde (tüm denetim ekipleri) görev alan personelin dönüşümlü olarak görev alacak şekilde sık sık değiştirilmesine.

4 İlimiz genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığından yürütülen ticari faaliyetlerin aksatılmaması göz önüne alınarak 19.03.2020 tarihli ve 0302 sayılı Meclis Kararımız ile faaliyetleri durdurulan ve hafta sonu hizmet veren açık oto pazarının Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu) hazırlanan oto pazarlarında alınması gereken önlemler Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanan tedbirlere uyulması şartı ile rutin çalışma düzenine dönülene kadar Cuma günleri faaliyet göstermesine.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

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