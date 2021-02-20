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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan öğretimde akreditasyon standartları anlatıldı

İHA

Uzaktan öğretimde akreditasyon standartları anlatıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) “Akreditasyonda İyi Uygulama Örneği: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü” konulu webinar düzenlendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Akreditasyon Komisyonu tarafından 20202021 bahar dönemi etkinlikleri kapsamında “Akreditasyonda İyi Uygulama Örneği: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü” konulu webinar düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı’nın konuşmacı olarak yer aldığı webinarda hemşirelik bölümünün akreditasyon süreci ve uzaktan öğretimde akreditasyon standartları anlatıldı. Prof. Taşçı, akreditasyonun çekirdeğini müfredat, öğretim elemanı ve üniversite statüsünün güvenirliği temel bileşenlerinin oluşturduğunu belirterek, “Çalışma ekibi” ve “Kavramsal hazırlığın tamamlanması”nın önemi üzerinde durdu. Akreditasyonun süreçte kaliteyi, katılımcılığı ve şeffaflığı sağladığını öğrenci merkezli aktif öğrenmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi önemsediğini vurguladı.
Son olarak Prof. Dr. Sultan Taşçı’nın eğitimin asıl amacının bilgilenmek değil eyleme geçmek olduğunu söyleyerek sunumunu tamamlamasının ardından webinar, birçok üniversiteden katılan öğretim elemanlarının sorularıyla devam etti.
Webinar sonunda EBYÜ Akreditasyon Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nadiye Özer, Prof. Dr. Sultan Taşçı’ya teşekkür belgesi takdim etti.

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