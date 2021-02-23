Erzincan’da çatıda sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mimar Sinan mahallesinde bulunan Aile Sağlık Merkezi çatısında sıkışan güvercin Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Aile Sağlık Merkezi çatısında güvercinin sıkıştığını gören vatandaşlar 110 itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan güvercini itfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkarak kurtarardı. Mahalle sakinleri yaşanan bu olaya duyarsız kalmayan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.