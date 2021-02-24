Kaymakamdan jandarmaya ziyaret

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Savaş, karakol ve bölge hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e brifing verdi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.