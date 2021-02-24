Kaymakamdan jandarmaya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Savaş, karakol ve bölge hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e brifing verdi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.