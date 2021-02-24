24Erzincanspor Uşak sporu 2-0’la geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde Uşak sporu konuk eden 24Erzincanspor 20 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
Müstakil Atletizm sahasında oynanan ve Ömer Faruk Turtay’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonlandı.
24Erzincanspor, Ethem Erboğa ile 75. dakikada penaltıdan golü bularak 10 öne geçti.
Maçta baskısını sürdüren 24Erzincanspor Ethem Erboğa ile maçı 20’a taşıdı.
24Erzincanspor mücadeleden 20 galip ayrılarak puanını 44 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.
24Erzincanspor 25. hafta mücadelesinde 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Hacettepe spora konuk olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.