Hasta buzağı özel otomobille veterinere getirildi

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Erzincan’ın Tercan ilçesinde bir çiftçi, 1 hafta önce doğan ve hastalanan buzağıyı, otomobilinin arka bagajında tedavi ettirebilmek için veteriner hekime getirdi.

Tercan ilçe merkezinde otomobilin bagajında tedavi gören ve serum verilen buzağının ishal olduğu anlaşıldı.

Buzağıyı Tercan’a bağlı Kökpınar köyünden getirdiğini kaydeden Mahmut Gül, “1 hafta önce doğdu. Hasta oldu. Annesinin sütünü içmiyor. İshal olmuş. Veteriner serum verdi” dedi.

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