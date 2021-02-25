Jandarma, KADES uygulamasını tanıttı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Merkezi ziyaretçilerine, KADES uygulaması tanıtıldı.

Tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri olan kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve şiddete maruz kalan bireylere kolluk kuvvetleri tarafından hemen ulaşılması amacıyla İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Merkezi ziyaretçilerine tanıtıldı.

Yapılan tanıtım kapsamında, uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları halinde KADES uygulamasının nasıl kullanılması gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı ve çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ile boyama kitabı hediye edildi.

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