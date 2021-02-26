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İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapıldı

İHA

İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı Erzincan Lisesi konferans salonunda yapıldı.
21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 59’ncu maddesi gereğince; Erzincan’da ki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlama ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek ve verimliliği arttırmak amacıyla yapılan "İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı" yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Hayat boyu öğrenme kurumları tüm halkımızı kapsayan, herkese hitap eden önemli kurumlardır. İlimizde yapılan hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin çok daha artırılabilmesi için bundan sonraki süreçte daha fazla çaba gösterilecektir. Ayrıca Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, Bakanlığımız ve Valiliğimizin ile birlikte özellikle ‘Erzincan 24 Programı’na her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, ‘Erzincan 24 Programı’ için tüm Halk Eğitimi Merkezlerinde özellikle kadın istihdamına ve eğitimine yönelik verdikleri ve verecekleri destek için teşekkür etti.
"Erzincan 24 Programı" hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Psikolog Ece Mine Ozan, katılımcılara ‘Erzincan 24 Programı’nı tanıttı. Yapılacak olan projeler kapsamında değerlendirme yapıldı. Akabinde soru, görüş ve temenniler sunularak toplantı bitirildi.
Toplantının sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan tarafından Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazanan Halk Eğitim Merkezlerine belgeleri verildi.
Yapılan toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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