Tercan’da "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Erzincan'ın Tercan ilçesinde kurum amirlerine ve personellerine, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda Erzincan AFAD İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından katılımcılara deprem, tahliye, yangın konularında eğitim verildi.

Yapılan sunumun ardından, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, “İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu doğrultuda afet öncesi, afet sırasında ve afetten sonra vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, başta can kaybı olmak üzere afetler nedeniyle oluşacak zararı en aza indirgemek için gerekli eğitimlerin ilçe genelinde verilmesi için çalışmalara başladık. Rabbim ülkemizi afetlerden, kaza ve belalardan muhafaza eylesin” dedi.

Tercan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, kurum amirleri, köy muhtarları, mahalle muhtarları ve kurum personelleri katıldı.

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