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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da “Narkorehber” faaliyetleri devam ediyor

İHA

Erzincan’da “Narkorehber” faaliyetleri devam ediyor

2017 yılı içerisinde çalışmaları tamamlanarak hayata geçirilen “Narkorehber” Erzincan’da vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personellerce 2020 yılından günümüze kadar “Narkorehber” faaliyetleri kapsamında 4 bin 971 kişiye ulaşıldı.
Ayrıca 2020 yılı Ekim ayı içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Erzincan’da hayata geçirildi. 2020 yılı Kasım ayı itibariyle Erzincan’da faaliyete geçen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında da 2 bin 180 anne ve anne adayına bilgilendirmeler yapıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile Erzincan YEDAM görevlileri, Erzincan Dört Yol Kavşağında Narkonokta stantı açarak, Erzincanlı vatandaşlar uyuşturucu maddenin zararları ve bağımlılık konusunda bilgilendirilerek, el broşürleri dağıtıldı ve “Uyuma” uygulaması anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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