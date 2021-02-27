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Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan’da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.
Baharın habercisi yüzlerce kuzunun anneleriyle dakikalar içerisinde buluşması hayranlık oluştururken, o anlar havadan görüntülendi.
Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Erzincan’da her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşuyor.
Kentte hayvancılıkla uğraşan Şavak aşiretine bağlı aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.
Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Ardından ayrı yere alınan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor.
Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyun ve kuzuları adete heyecan sarıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar da ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ise olaya ayrı bir güzellik katıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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