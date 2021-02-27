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Erzincan merkez Köprübaşı köyü kırsalında arazide çıkan yangında tarım aletleri zarar gördü.

Köprübaşı köyünde, kırsal alanda bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında arazide bulunan tarım aletleri malzemeleri zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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