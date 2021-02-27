Erzincan’da, eTwinning projeleri tanıtım sergisi açıldı

Erzincan’da, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulunda eTwinning projeleri tanıtım sergisi açıldı.

Açılışın ardından eTwinning projeleri tanıtım sergisi davetliler tarafından gezilerek incelendi. Sergide okulun rehber öğretmenleri ve öğrencileri tarafından katılımcılara sergi hakkında bilgiler verildi. Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, "Öncelikle bu projeye katkı sağlayan okul müdürümüze, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Covid19 ile mücadele edilen bu dönemde gerçekten çocuklarımız belli bir dönem içerisinde eğitimden uzak kaldılar. Okullardan uzakta kaldılar ve biz onları evde daha sağlıklı bir şekilde nasıl eğitime entegre edebiliriz diye düşünüyorken öğretmen arkadaşlarımız sağ olsunlar bizim böyle elimiz ayağımız oldular.” dedi.

Erzincan’ın deprem bölgesi olduğunu ve çocuklarında depreme hazırlıklı olmasının gerektiğini belirten Konak, “Çok güzel projeler yapmışlar. Erzincan’da biliyorsunuz deprem bölgesi, depremde hepimizin olması gerektiği gibi çocuklarımızın da hazır olması gerekiyor. Çocuklarınız bunun üzerine gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar onları bilinçlendirmek çok güzel olmuş. Daha sonra dikkat dağınıklığı ve dikkatlerini geliştirmekle alakalı güzel çalışmalar yapmışlar, proje ortaklarıyla bunu gerçekleştirmişler. Çok çeşitli okullardan destek almışlar sadece Türkiye içi değil dışarıdan da destekler almışlar. Proje kapsamında ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulunda açılışı yapılan sergiye Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürleri Yalçın Türkyılmaz ve Fikret Ayaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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