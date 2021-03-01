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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da vişne bahçesi kuranlara yüzde 75 hibe desteği

İHA

Erzincan’da vişne bahçesi kuranlara yüzde 75 hibe desteği

Erzincan’da vişne bahçesi kuracak olan çiftçilere devlet tarafından yüzde 75 hibe desteği verilecek.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında vişne bahçesi tesis edenlere yüzde 75 hibe desteği sağlıyor. Yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25'i ise çiftçi tarafından karşılanacak. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, vişne bahçeleri desteklemeleri için, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Meyvecilik Birimine başvuruda bulunarak bu imkândan faydalanılabilecek.

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